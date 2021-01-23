نظام نور وخطوات تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي وملامح العام الجديد 1443

نظام نور وخطوات تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي، نظام نور يعتبر منصة تعليمية إلكترونية تهدف إلى إنشاء حلقة وصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، فهو يعتبر صورة من صور التعليم عن بُعد المُطبق حديثاً داخل المملكة العربية السعودية، ومن الخدمات التي يقدمها نظام نور هو الاستعلام عن نتائج الفصول الدراسية وأيضاً إمكانية والي الأمر الجديد من تسجيل أبنائهم المتقدمين للصف الأول الإبتدائي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.

نظام نور وخطوات تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودي أنه ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 24 من شهر يناير الجاري لعام 2021 هو بداية تسجيل طلبة وطالبات الصف الأول الإبتدائي في المدارس التحفيظ الحكومية وكذلك تسجيل أبناء المملكة والأجانب في المدارس الأهلية وكذلك الدولية، ويلزم على المستخدمين من أولياء أمور الصف الأول الإبتدائي التسجيل في نظام نور حتى يتمكنوا من متابعة مقاعد أبنائهم الدراسية داخل المدارس المُختارة من قبلهم.

الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني

الضغط على خانة تسجيل والي أمر جديد

تعبئة البيانات المطلوبة الخاصة بوالي الأمر والطالب (من إدخال سجل والي أمر واسم الطالب المقترح ورقم هوية الطالب ورقم هاتف الطالب)

الدخول على صفحة يتم تعبئة فيها اسم المستخدم وكلمة المرور (سوف ترسل على SMS للمستخدم)

اختيار أيقونة تسجيل طالب جديد

تعبئة معلومات التي تخص الطالب

اختيار خانة تسجيل الصف الأول الإبتدائي

اختيار المدرسة المراد التسجيل فيها

الضغط على تسجيل

يُرسل للمستخدم رسالة تثبت نجاح العملية.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي في نظام نورموعد تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي بنظام نور لعام 1443

كما أشارنا بالأعلى بأن وزارة التعليم السعودي صرحت بأن غداً الأحد الموافق 24 من شهرنا الحالي 11 من جماد الأخرى لعام 1442 هو بداية التسجيل إلا أن لم تحدد الوزارة وقد غلق باب الحجز حيثُ يُحدد ذلك حسب اكتفاء المدارس بالعدد المطلوب ولقد حددت الوزارة العمر المقبول للصف الأول الإبتدائي وهو عمر السادسة من تاريخ بداية العام الدراسي وكحد أدنى الأعمار التي تقل عن عمر السادسة بتسعين يوماً.

(11/6/1442،24/1/2021) حتى (24/6/1442، 6/2/2021) هو بداية تسجيل طلبة وطالبات من أبناء المملكة في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية ويجرى المُفاضلة بها

(25/6/1442،7/2/2021) حتى (13/7/1442، 25/2/2021) إجراء المفاضلة للطلبة المتقدمة للمدارس الحكومية والتشديد على اتباع الإجراءات الإحترازية

من (11/6/1442، 24/1/2021) بداية المرحلة تسجيل طلبة وطالبات السعوديين والأجانب بالمدارس الأهلية والدولية

من (24/7/1442، 26/2/2021) هو تسجيل الطلبة السعوديين من أمهات سعودية وأباء أجانب بالمدارس الحكومية لتحفيظ القرآن التي لم يُجرى بها المفاضلة

من (24/8/1442، 26/3/2021) تسجيل الطلاب الذين يتعاملوا معاملة السعوديين

من (5/9/1442، 17/4/2021) تسجيل الطلاب الأجانب الغير الخاضعين النسبة المحددة

من (19/9/1442، 1/5/2021) تسجيل الطلاب الأجانب الخاضعين للنسبة محددة

من (4/10/1442، 16/5/2021) تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة

من (7/1/1443، 15/8/2021) تسجيل خريجي روضات المدارس الدولية والأجنبية.

الخطة الزمنية لتسجيل طلبة وطالبات الصف الأول الإبتدائي لعام 1443