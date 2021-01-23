خطوات التقديم للحصول على قرض صندوق التنمية العقاري 1442 لشراء بيت من البنك العقاري 2021 redf.gov.sa

خطوات التقديم للحصول على قرض صندوق التنمية العقاري 1442، حيث يقدم صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية عدد من الخدمات المختلفة لمواطني السعودية، حيث يقدم عدد من القروض المختلفة حتى تتناسب مع جميع احتياجات المواطنين، وتتمثل قروض صندوق التنمية العقارية في القروض الشخصية وقرض الزواج وقرض كنف والقرض العقاري وقرض التمويل المدعوم وقرض بطاقات الائتمان والقروض الدراسية، ولذلك نقدم لكم في السطور التالية طريقة تقديم طلب قرض من صندوق التنمية العقاري 1442، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة والتي حددها الصندوق .خطوات التقديم للحصول على قرض صندوق التنمية العقاري 1442
يتساءل الكثير عن طريقة التقديم للحصول على قرض صندوق التنمية العقاري 1442 والذي يعد من أهم المصادر التنموية بالمملكة السعودية ويتيح الخدمات التمويلية العقارية لأبناء السعودية والمقيمين بأراضيها، حيث يستطيع المواطن التقديم على قرض صندوق التنمية العقاري عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للصندوق واتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى رابط تقديم طلب صندوق التنمية العقاري redf.gov.sa موقع صندوق التنمية العقاري
- سيقوم الموقع بالانتقال إلى الصفحة الخاصة بشروط وأحكام خدمة الحصول على قرض الصندوق.
- الضغط على أيقونة التقديم على طلب القرض.
- يجب الموافقة على جميع الشروط المعلنة.
- الضغط على كلمة استمرار.
- بعد ذلك يتم الذهاب إلى النموذج الخاص بتقديم طلب الحصول على قرض التنمية العقاري.
- كتابة جميع البيانات المطلوبة في النموذج ومنها رقم الهوية الوطنية والحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الهاتف والبريد الالكتروني.
- ويجب تحديد فرع تقديم الطالب داخل النموذج.
- كتابة رمز الأمان المتغير.
- الإقرار بصحة البينات والضغط على كلمة إرسال.
حدد المسؤولين بصندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم على القرض العقاري المدعوم 1442 على أن يكون مقدم الطلب من ضمن المستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ولا تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر في العام الحالي، وجاءت الشروط كالتالي:
- يجب أن لا يقل عمل المتقدم عن 20 عام.
- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 75 عام.
- يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 4000 ريال سعودي.
- ويمكن للمرأة أيضًا أن تقدم على القرض بعد توافر الشروط التالية:
- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ولا يقل عمرها عن 21 عام.
- لا تقل قيمة الدخل الثابت للمرأة عن 5000 ريال سعودي.
- ولا يشترط الصندوق زواج المرأة أو إعالتها لأهلها للحصول على القرض العقاري المدعوم.
وفر صندوق التنمية العقاري السّعوديّ رقماً موحداً مجاني وذلك لاستقبال جميع الاقتراحات والاستفسارات، ويتم ذلك عبر الرقم الموحد (199088).كيفية شراء بيت عن طريق البنك العقاري 2021
عدة خطوات بسيطة من خلالها يمكن شراء بيت عن طريق البنك العقاري كما يلي:-
- الذهاب إلى redf.gov.sa موقع صندوق التنمية العقاري
- كتابة جميع البيانات المطلوبة الخاصة بطلب شراء بيت.
- توفير مستند يفيد الالتزام بالسداد ويتك ذلك من خلال تقديم الاستقطاع الشهري المتوفر في حسابك بالصندوق العقاري.
- توفير مستند يفيد قيمة راتبك الشهري وكشف حساب لآخر ثلاثة اشهر.
- صورة ضوئية جديدة من السجل الائتماني.
- توفير مستند يوضح جميع المواصفات الفنية للمنزل.
- توفير جميع الوثائق الخاصة بمصادر الدخل للتقدم.
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