أخبار اليمن : شرف يحث برنامج الأغذية على تكثيف جهوده الإغاثية

شرف يحث برنامج الأغذية على تكثيف جهوده الإغاثية
ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم مع الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي لوران بوكيرا، أنشطة البرنامج في اليمن للعام الجديد 2021.
وفي اللقاء أوضح الوزير شرف أن استمرار العدوان والحصار الشامل ضاعف من تداعيات الكارثة الإنسانية باليمن.
وقال" هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك النازحين، ما يتطلب المزيد من المساعدات الإنسانية ".
من جانبه أشار الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي إلى أن المشكلة تكمن في قصور التمويل من قبل المانحين، ما يترك أثراً سلبياً بشكل واضح على خطط البرنامج في تقديم المساعدات والدعم للشعب اليمني.
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