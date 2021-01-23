روسيا تدعو السفارة الأمريكية بموسكو لعدم التدخل فى شؤونها الداخلية

جدة - نرمين السيد - وقال بيان مقتضب للخارجية الروسية مساء اليوم السبت، مخاطبا السفارة الأمريكية، "اهتموا بمشاكلكم وتوقفوا عن التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وكانت السفارة الأميركية لدى موسكو نشرت -أمس- مواقع ومواعيد التجمعات فى المدن الروسية، التى ستجرى فيها الاحتجاجات اليوم، داعية المواطنين الأمريكيين لتجنبها.
وحذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعى العام -مرارًا وتكرارًا- من المشاركة فى الإجراءات غير المصرح بها المخطط لها فى موسكو ومدن أخرى، حيث اعتبرتها استفزازات وتهديد للنظام العام، مشددة على أنها سوف تصدى لها على الفور.
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