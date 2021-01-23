طريقة تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1442

تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور يعد واحد من ضمن أهم الأشياء التي يبحث عنها العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعملية تسجيل الطلاب المقيدون في الصف الأول الإبتدائي في نظام نور التعليمي الذي يعد واحد من ضمن أهم الأنظمة التعليمية الموجودة في المملكة.

تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور

أوضحت وزارة التعليم السعودية بأنة قد تم فتح باب التسجيل مرة أخري في نظام نور وذلك من أجل تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي في النظام، وقالت الوزارة بإن التسجيل سيكون متاح أمام الطلاب بعمر ستة سنوات لمدة 90 يوماً حيث يكون التسجيل متاح أمام طلاب مدارس تحفيظ القرأن الكريم وخريجين الروضات الحكومية أو الخاصة بالمملكة.

طريقة تسجيل ولي أمر في نظام نور

يمنح نظام نور التعليمي تسجيل ولي الأمر فيه وذلك حتي يستطيع متابعة الأبناء بشكل مباشر والقدرة علي معرفة مستواهم في الدراسة أو التسجيل في المدارس والروضات، ويتم تسجيل ولي الأمر عن طريق التالي:

الذهاب إلي موقع نظام نور التعليمي علي الشبكة العنكبوتية.

أختيار إنشاء حساب جديد من القائمة.

بعد ذلك يقوم بأختيار إنشاء حساب ولي الأمر.

يكتب ولي الأمر الأسم ثم رقم الهوية الوطنية له أو رقم الإقامة.

بعد ذلك يقوم ولي الأمر بكتابة البيانات الشخصية التي تتطلب منة.

تحديد الإبناء والمدارس المقيدون بها ثم كتابة رقم الهاتف.

الضغط علي زر التسجيل في النظام.

طريقة تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور

حتي تتمكن من تسجيل الطالب في الصف الأول الإبتدائي في نظام نور يتوجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة التي نعرضها لكم في السطور التالية: