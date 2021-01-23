طريقة تسجيل طلاب الأول الابتدائي في نظام نور 2021

تسجيل طلاب الأول الابتدائي في نظام نور 2021 هو أكثر ما يدور في أذهان العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية وذلك لتسجيل الأبناء في المدارس حيث إن التسجيل يكون عن طريق هذا النظام الإلكتروني التي أطلقته وزارة التعليم السعودية وفي هذا المقال سنشرح طريقة تسجيل الطلاب.

تسجيل طلاب الأول الابتدائي في نظام نور

يعتبر نظام نور هو وأحد من ضمن أهم الأنظمة التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية حيث عن طريق هذا النظام يتم التسجيل في الروضات الحكومية والخاصة وأيضاً يتم تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي عن طريق ذلك النظام، ويسمح النظام لولي الأمر بإنشاء حساب من أجل القيام بمتابعة الأبناء ومعرفة مستواهم الدراسي.

مواعيد تسجيل الطلاب في نظام نور

حددت وزارة التعليم السعودية مواعيد تسجيل الطلاب عن طريق نظام نور التعليمي وهي:

يتم تسجيل الطلاب في مدارس تحفيظ القرأن الكريم بداية من 24 يناير وحتي 6 فبراير المقبل.

تسجيل الطلاب في المدارس العامة بنظام المفاضلة بداية من 7 فبراير وحتي 25 فبراير المقبل.

يتم تسجيل الطلاب في المدارس الأجنبية والأهلية بداية من يوم 24 يناير الجاري وحتي 6 فبراير.

تسجيل الطلاب السعوديين من أمهات غير سعوديات في مدارس تحفيظ القرأن يبداء من يوم 26 فبراير المقبل.

تسجيل الطلاب الذين يعاملون معاملة السعودي وإبناء مجلس التعاون الخليجي في يوم 27 مارس المقبل.

يتم تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في يوم 16 مايو المقبل.

خطوات تسجيل طلاب الأول الابتدائي في نظام نور 2021

يتم التسجيل إلكترونياً في المدارس ويكون ذلك عن طريق أتباع بعض الخطوات التي نعرضها في السطور التالية وهي: