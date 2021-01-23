رابط تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1443 نظام نور

تبدأ وزارة التعليم السعودية غداً الأحد 11-6-1442 هـ استقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور التعليمي، المنصة الأكبر والأهم من ناحية التعليم في المملكة العربية السعودية والتي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بل وتقدم المزيد من الخدمات للمعلمين والمعلمات العاملين بوزارة التعليم في المملكة، هذا وقد وجهت وزارة التعليم جميع العاملين بالإدارات بالمناطق المختلفة تنظيم عملية تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1443 ، وذلك لأهمية الاستعداد المُبكر لتسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور التعليمي.

تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1443

تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور التعليمي ، يأتي ضمن حرص وزارة التعليم السعودية تنظيم التهيئة والاستعداد المبكر والتيسير على أولياء الأمور تسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي بنظام نور وقبولهم في المدارس وانتظامهم بالمدارس المقبولين بها.

وتفصيلاً أعلنت وزارة التعليم السعودية خطة زمنية محددة فيما يخص مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1443، لمن أكملوا 6 سنوات مع بداية العام الدراسي الجديد أو على الأقل يكون الطالب أو الطالبة أقل من السن بثلاثة شهور فقط.

واستكمالاً لشروط تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1443 ، جاءت الشروط كالآتي:

بخصوص للطلاب اللذين تقل أعمارهم عن 180 يومًا يجب أن يكون الطفل مُتحصلاً على شهادة معتمدة وصادرة من روضة الأطفال تثبت حضور الطالب فصلين دراسيين، كما يجب أن يكون الطفل لديه استمارة تثبت مهارته النمائية.

يجب أن تحتوي أوراق التقديم على توصية من المعلم بالروضة توضح قدرة الطفل على الالتحاق المُبكر.

رابط تسجيل الطلاب المستجدين الصف الأول الابتدائي 1443 نظام نور

من خلال الدخول على رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين الصف الأول الابتدائي 1443، رابط نظام نور التعليمي من خلال حساب ولي الأمر يُمكنكم إتمام عملية تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443، هذا وقد نوهت وزارة التعليم السعودية أن عملية تسجيل الطلاب المستجدين نظام نور 1443 ، يتم من خلال حساب ولي الأمر فقط ولا يُسمح بدخول أي شخص أخر حيث لا يُمكن أن تتم هذه العملية.