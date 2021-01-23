كيفية الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري

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الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري، صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية واحد من أهم البرامج السعودية التنموية، حيث يسمح للمواطنين والمقيمين على أراضي السعودية بالحصول على الخدمات العقارية المرادة، ويتساءل البعض منهم عن طريقة تقديم طلب لصندوق التنمية العقارية وما هي الشروط المطلوبة.أنواع القروض من صندوق التنمية العقاري
أما عن أنواع قروض صندوق التنمية العقاري فهي:
- قرض عقاري.
- قرص دراسي.
- قرض كنف.
- قرص بطاقات ائتمان.
- تمويل مدعوم.
- قرض شخصي.
- قرض زواج.
يطلب البعض من صندوق التنمية العقارية طلبًا للحصول على الدعم، لذلك يجب اتباع خطوات الحصول على دعم صندوق التنمية العقارية هذه:
- فتح موقع صندوق التنمية العقارية الرسمي.
- تظهر صفحة جديدة هي صفحة الأحكام والشروط التابعة للصندوق.
- وبعدها يظهر زر التقديم على طلب، يتم الضغط عليه بعد قراءة التعليمات.
- بعد ذلك يتم التوجه للصفحة الخاصة بتقديم طلب قرض من الصندوق.
- يجب أن يتم كتابة وتسجيل جميع البيانات المطلوبة من الموقع للحصول على الدعم.
- وفي النهاية يتم الضغط على زر تأكيد البيانات، ومن ثم النقر على إرسال.
- ومن هنا تظهر رسالة من الموقع تؤكد صحة البيانات وانتظار رسالة من الموقع على الجوال لتأكيد الطلب.
أما للراغبين في الحصول على القرض العقاري المدعم من صندوق التنمية العقارية فهذه هي شروط القرض المدعوم:
- المتقدم يجب أن يكون من مستفيدي صندوق التنمية ووزارة الإسكان.
- العمل الحالي لا يقل مدة تواجد المتقدم به عن 6 أشهر.
- الدخل الشهري للمتقدم أكثر من 4000 ريال سعودي.
- العمر للمتقدم من 20 حتى 75 عام.
أما في حالة رغبة المرأة في أن تحصل على الدعم يجب توافر الشروط التالية:
- الجنسية يجب أن تكون سعودية.
- الدخل الثابت لها لا تقل قيمته عن 5000 ريال سعودي.
- العمر لا يقل عن 21 سنة.
- لا يشترط أن تكون متزوجة أو أن تكون معيلة.
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