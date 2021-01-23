التسجيل في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بنظام نور

تسجيل المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال نظام نور، لقد بدأ التسجيل في هذه الفترة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في نظام نور التعليمي، وأيضًا في مرحلة خريجي الروضة والتسجيل في المدارس الأهلية والعالمية، ويتم ذلك من خلال رابط الموقع الخاص بنظام نور، وباب التسجيل يتم فتحه لمن هم تشمل أعمارهم الست سنوات أو فينا أقل بحوالي تسعون يوم كحد أدنى أو سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أقصى.

تسجيل نظام نور 1442

كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن التسجيل سوف يستمر ولا يتوقف إلى أن يتم تسديد جميع الشواغر أو إلى أن يتم الانتهاء من موعد إقفال التسجيل العام، وهذا سوف يكون يوم 19/2/1443 والذي يكون موافق 26/9/2021، وذلك للمرحلة الأولى من تسجيل نظام نور، وأنه سوف يتم التسجيل في أوقات محددة سوف تعرضها الوزارة بالتقويم الهجري والتقويم الميلادي.

تسجيل الطلاب في مدارس تحفيظ القرآن

سوف يكون التسجيل في نظام نور لمدارس تحفيظ القرآن من يوم 11/6/1442 الموافق 24/1/2021، وحتى يوم 24/6/1442 الموافق 6/2/2021.

إجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المسجلين

سوف يكون التسجيل في نظام نور للمفاضلة في المدارس للطلاب المسجلين من يوم 25/6/1442 الموافق 2/7/2021 وحتى يوم 13/7/1432 الموافق 25/2/2021.

تسجيل الطلاب السعوديين والغير سعوديين

سوف يتم تسجيل الطلاب السعوديين والطلاب للغير سعوديين في المدارس العالمية من يوم 11/6/1442 وحتى يوم 24/1/2021.

تسجيل المرحلة الثالثة

يمكن أن يتم التسجيل للمرحلة الثالثة للطلاب السعوديين من الآباء الغير سعوديين من يوم 14/7/1442 الموافق 26/2/2021.

رابط تسجيل نظام نور

سوف يبدأ التسجيل في نظام نور من يوم 1/5/2021 للطلاب الغير سعوديين والخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل، والذي يعمل آباؤهم في القطاع الخاص وذلك من خلال رابط نظام نور الرسمي عبر الإنترنت.