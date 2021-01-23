إطلاق 3 صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، سقوط ثلاثة صواريخ بالقرب من مطار بغداد الدولي الليلة الماضية.
وذكرت في بيان صحفي: "أطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث سقط صاروخان خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد المحاذية له" وفقاً لروسيا اليوم.
وأضافت: "أدى سقوط الصاروخ على منزل المواطن إلى حدوث أضرار مادية، دون تسجيل خسائر بشرية".
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