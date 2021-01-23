الكويت محذرة مواطنيها من السفر: سلالات كورونا تنتشر في 60 دولة

حذرت وزارة الصحة الكويتية، مواطنيها من السفر إلى أي دولة خلال الفترة الحالية، نظرا لتفشي فيروس كورونا وظهور سلالات متحورة للفيروس في أكثر من 60 دولة.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر بوزارة الصحة الكويتية تحذيرها من الإهمال في الإجراءات الوقائية، موضحة أن تلك الإجراءات المتخذة بالتنسيق والتعاون مع إدارة الطيران المدني، ساهمت في كشف إصابتين بسلالة كورونا المتحورة، لعائدتين من الخارج، رغم إحضارهما فحص pcr يشير إلى عدم إصابتهما.

وشددت الوزارة على تكثيف الإجراءات من الفرق الصحية في المنافذ، وأخذ المسحات من جميع القادمين من بعض الدول مثل المملكة المتحدة وتركيا، والإمارات، وذلك في محاولة لمنع دخول أي مصاب.

وقالت المصادر إن ظهور السلالات الجديدة لفيروس كورونا أمر متوقع حيث يجب التعامل معها بحذر شديد، مشيرة إلى أن الفيروس يتغير بصورة مستمرة، إلا أن بعض التحور فيه لا يؤثر في فعالية اللقاح المصنع حديثًا والمضاد للفيروس.

وأضافت أن زيادة إنتاج كميات اللقاحات عالميًا والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، هما أفضل الحلول لمكافحة انتشاره حول العالم.

وأكدت أن وزارة الصحة تراقب حالة القادمين من الخارج عبر أي رحلة، من خلال فحصهم أو فحص الجالسين بالقرب من أي مصاب بالفيروس تثبت إصابته لاحقًا بعد وصوله للبلاد، كما يتم استدعاء العائدين من بعض الدول لإجراء مسحات في اليوم السابع من وصولهم.