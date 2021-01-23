درس في مصر.. وفاة الأديب والصحفي السعودي عبد الله مناع

توفي اليوم الأديب والصحفي السعودي البارز عبد الله مناع عن عمر ناهز 81 عامًا.

وولد الأديب السعودي الراحل عبد الله مناع في حارة البحر بمدينة جدة عام 1939 وظل بها حتى مرحلة دراسته الثانوية.

وسافر مناع في بعثة دراسية إلى مصر لدراسة طب الأسنان في جامعة الإسكندرية، وتخرج منها عام 1962، وبعد عودته إلى السعودية عُين طبيبًا للأسنان بالمستشفى العام في جدة.

وترك مناع العمل بوزارة الصحة السعودية عام 1972 ليتفرغ لعيادته الخاصة والكتابة، ثم ترك ممارسة الطب عام 1974 وتفرغ للأدب والصحافة، وأصدر كتابا عام 1988 بعنوان "العالم رحلة".