قتيل وجرحى في اشتباكات بين الجيش السوري والأكراد في القامشلي

وقعت اشتباكات عنيفة بين المسلحين الأكراد التابعين لقوات سوريا الديمقراطية، والجيش السوري في مدينة القامشلي. وقتل أحد أفراد الدفاع الوطني التابع للجيش السوري، واعتقل 3 آخرين خلال الاشتباكات في القامشلي، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية". فيما أفادت قناة "العربية" بوجود حالة استنفار في القامشلي بعد اعتقال القوات الكردية عناصر من النظام السوري في عامودا بالحسكة. وأكد المرصد السوري إغلاق القوات الكردية الطرق المؤدية لمطار القامشلي وحارة طيّ وحلكو في المدينة. وأوضح المرصد أن القوات الكردية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مواقع بالقرب من منطقة الاشتباكات.

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