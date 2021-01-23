أصدرت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني بيانا ذكرت فيه أنه "بتاريخ 22 / 1 / 2021 الساعة 8.15 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.00 من فوق بلدة يارون.
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
واستخدم الجيش الإسرائيلي وسائل تكنولوجية متطورة في إسقاط حوامة صغيرة تسللت من حدود لبنان أمس الجمعة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم السبت أن الحوامة تسللت مسافة 150 مترًا داخل الحدود قبل أن يتم إسقاطها، وأشار إلى أنه لم يعثر بداخلها على أي متفجرات، بعد تفتيشها.
ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية أن تكون الحوامة تسللت بهدف جمع معلومات، وأنه يتم فحص فيما إذا كان حزب الله يقف خلف تسييرها.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إسقاط حوامة صغيرة بدون إطلاق نار عليها، إذ وقعت حادثة مماثلة قبل شهرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق أجواء لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.