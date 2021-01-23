11 قتيلا في مواجهات عنيفة بين قوات عراقية وتنظيم داعش

قتل 11 عنصرا على الأقل من القوات المسلحة العراقية في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي، وفقا لوكالة "رويترز". من جانبها، أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق أنها تخوض مواجهات عنيفة ضد تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين. وأعلنت وسائل إعلام عراقية سقوط قلى من الحشد الشعبي خلال مواجهات مع إرهابيي داعش. وقال الحشد في بيان "استمرار التعرض الداعشي الارهابي الغادر على قطعات الحشد الشعبي ويقوم حاليا ابطال اللواء ٢٢ ب‍الحشد الشعبي بخوض مواجهات عنيفة في منطقة العيث شرق صلاح الدين".

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