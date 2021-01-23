بدء تسجيل الطلاب والطالبات في الأول الابتدائي للعام 1443

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أنه سوف يتم قبول ملفات تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443ه‍ أبتداءً من غداً الأحد ومكنت الوزارة المواطنين من إمكانية التسجيل عبر نظام نور كما قامت الوزارة بتوجيه جميع الإدارات التعليمية والمدارس داخل المملكة بضرورة أعتماد تنظيم الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443ه‍ وأضافت الوزارة أن جميع المدارس في مناطق المملكة جاهزة لاستقبال الملفات لتسجيل الطلاب الجدد وجميع الأمور ميسرة لقبول الطلاب وانتظامهم في المدرسة.

الخطة الزمنية لقبول الطلاب في المدارس السعودية

كما حرصت وزارة التعليم السعودية عن الخطة الزمنية لقبول الطلاب من خلال ذكرها الأعمار التي بإمكانها التسجيل في المدارس الأهلية والحكومية المعتمدة لنظام نور وذكرت الوزارة أن من يمكنهم التسجيل للعام الدراسي الجديد هم الطلاب أصحاب الست سنوات أو أقل ب90 يوم فقط وحتى سن ال11 عام وثلاثة أشهر بحد أقصى.

موعد بدء عاجل | «التعليم»: غداً.. في المدارس في الصف الأول الابتدائي

يبدأ تسجيل الطلاب الجدد في مدارس تحفيظ القران الكريم الحكومية بعد إجراء المفاضلة وتبدأ المفاضلة بتاريخ 11/6/1442 وحتى 24/6/1442ه‍ وإجراء المفاضلة بالمدارس لنظام نور يبدأ من 25/6/1442 وحتى 13/7/1442ه‍ مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان تنفيذ العملية بشكل آمن ويبدأ التسجيل في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية صاحبة البرامج الدولية ابتداء من يوم 11/6/1442، كما يبدأ تسجيل الطلاب خريجي الروضات الحكومية والأهلية لنظام نور التي يقل أعمارهم عن عن الست سنوات ب180 يوم بجميع الجنسيات يوم 4/10/1442ه‍ ويبدأ تسجيل الطلاب القادمين من خارج المملكة السعوديين أو غير السعوديين يوم 7/1/1443ه‍ ويستمر التسجيل حتى أنتهاء الموعد في 19/2/1443ه‍ أو لحين تسديد جميع الشواغر المطلوبة في المدارس.