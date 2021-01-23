التعليم السعودي طريقة الاستعلام عن مكافآت الطلاب، قامت وزارة التعليم السعودي بالإعلان عن طريقة الاستعلام عن المكافآت التي تم إصدارها للطلاب والطلاب وأعلنت من خلال منصتها الرسمية الخطوات الصحيحة للاستعلام والتي نتعرف عليها خلال هذا المقال، حيث تقوم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بصرف عدد من المكافآت المادية لمختلف الطلاب الذين يستحقون تلك المكافآت وفقا لعدد من الأسس أهمها هو الانتظام في الحضور وعدد من الشروط الأخرى نتعرف عليها فيما يلي فتابع القراءة.

مكافآت الطلاب في السعودية

أعلنت الوزارة عن البدء بصرف مكافات خاصة للطلاب وهم الطلاب الذين انتظموا في العملية الدراسية في مختلف مراحلها سواء التابعين للمدارس الحكومية أو المنح الخارجية حيث من المقرر أن يتم إيداع المبالغ المادية في حسابات الطلاب الشخصية المسجلة، ولا تصرف المكافات للطلبة الكثير غيابهم أو المؤجلين او المعتذرين، كذلك لا يستفيد بها الطلاب الحاصلين على إنذارات أي كان سببها.

خطوات الاستعلام عن صرف مكافآت الطلاب

أوضحت وزارة التعليم السعودى أن باب تقديم الطلب للحصول على المكافات للطلبة المستحقين مع العلم ان مدة تقديم الطلبات على الموقع 5 أيام فقط.

كما أوضحت وزارة التعليم أنه بعد الانتهاء من تقديم الطلب يصل للهاتف الخاص بمقدم الطلب رقم هذا الطالب مع الرابط الإلكتروني الذي يمكن من خلال متابعة حالة الطلب، اما عن خطوات عن حالة الطلب كما يلي؛

يتم الولوج لموقع نور بعد التسجيل بالموقع تقوم باختيار المكافآت والإعانات من القائمة أمامك، لتختار بعدها عرض مسيرات المكافآت، وتقوم بعد ذلك بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك مع التأكيد على صحتها جميعا مثل اسم الطالب والمرحلة الدراسية، والضغط على زر بحث لطلب النتيجة، كما يمكن التواصل المباشر من خلال الاتصال على رقم 19996 طوال اليوم طوال أيام الأسبوع.