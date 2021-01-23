طريقة حساب معدل التراكمي الثانوي والذي يعد أحد أهم الأمور التي يجب على كافة طلاب المرحلة الثانوية حسابها لكون قيمة هذا المعدل أساسي في تحديد التخصص الذي يخوضه الطالب في مرحلته الدراسية المقبلة بالجامعة أو المرحلة الدراسية العليا، والتي أكدت عليها وزارة التعليم السعودي بالمملكة وقد أوضحت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية الالكترونية عن الخطوات الصحيحة والسليمة لكيفية حساب هذا المعدل، و للتعرف على تلك الخطوات تابع القراءة.

المعدل التراكمي الثانوي

مفهوم المعدل التراكمي الثانوي هو عبارة معايير خاصة بالقياس من شأنها تحديد مستوى الطالب من المستوى العالي والمتوسط والادني ولهذا المعيار عدة أشكال فقد يكون المعدل التراكمي على هيئة حروف أبجدية انجليزية من A. B. C. D

أو يكون معدل رقمى 1. 2. 3. 4.

أو وصفي بمنطوق التقديرات ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو مقبول او ضعيف أو راسب أو معدل ذات نسب مئوية تكون نهايتها 100% أما عن خطوات حساب المعدل التراكمي والذي يتم حسابه وفقا لكل مجموع سنة دراسية ثانوية، ليتم جمع اجمالي النتائج الخاصة بسنوات الدراسة بالثانوية لحساب إجمالي المعدل التراكمي لها؛

المعدل الخاص بالسنة الأولى والثانية 25%، الثالث والرابع 35%، الخامس والسادس 40% يتم القيام بضرب إجمالي مجموع العام الدراسي في النسبة أمامه، ليتم جمع كافة النسب الناتجة وقسمتها على 100، ليكون الناتج النهائي هو المعدل التراكمي.

مثال لحساب المعدل التراكمي

طالب حصل على معدل تراكمي بالثانوية كما يلي؛