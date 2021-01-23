أول عملية من نوعها.. سفينة أمريكية تدخل البحر الأسود بالقرب من حدود روسيا

ونقلت مجلة دفنس الأمريكية عن الصفحة الرسمية لقيادة القوات الأمريكية فى أوروبا وأفريقيا عبر تويتر، أن المدمرة الأمريكية يو إس إس دونالد كوك أول سفينة حربية أمريكية تزور البحر الأسود خلال عام 2021.
وأضافت أن السفينة ستستمر فى العمل مع الشركاء لبناء الأمن البحرى فى المنطقة، مضيفة أن البحر الأسود يعتبر ممرا بحريا حيويا تجاريا وللاستقرار فى جميع أنحاء أوروبا، وأن البحرية الأمريكية تجرى بشكل روتينى دوريات فى المنطقة مع شركائها فى المنطقة.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أسطول البحر الأسود الروسى يتتبع المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" فى مياه البحر الأسود.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك عن بيان وزارة الدفاع الروسية جاء فيه، إن الأسطول الروسى المتواجد فى البحر الأسود يراقب تحركات المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك" المسلحة بصواريخ جوالة، والتى دخلت إلى المنطقة، اليوم السبت.
وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو إزاء تعزيز حلف شمال الأطلسى (الناتو) قواته فى البحر الأسود، مشيرة إلى أن تصرفات الحلف من شأنها تقويض الاستقرار فى الإقليم وتدق إسفينا بين دول الجوار.
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