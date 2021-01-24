عروض العثيم الاثنين خصم من 20 ل 60 % لمدة 5 أيام تخفيضات 2021

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خصومات العثيم الصنف زيتون إليسا أسْود، ثمن الكيلو جرام الحالي(9.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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