عبر نظام نور تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي 1443

نظام نور ، وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قامت بفتح باب التقديم للطلاب والطالبات الجدد في الصف الأول الابتدائي، مما جعل أولياء الأمور بالمسارعة بالبحث عن رابط نظام نور برقم الهوية وعمل تسجيل دخول إلى المنصة الإلكترونية عن طريق الأنترنت لتسجيل أبناؤهم الطلاب، وأوضحت الوزارة بأنه سوف يتم فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي الجدد 1443 في يوم الأحد الموافق يوم 24 يناير 2021 ميلاديا وينتهي التسجيل في يوم 19/2/1443 هجريا، ويجب على أولياء أمور الطلاب تجهيز الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج نور في المملكة العربية السعودية .

نظام نور التعليمي 1443

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية سوف تفتح باب التسجيل لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي عن طريق نظام نور للتعليم لتسهيل التسجيل على أولياء الأمور، وأعلنت أيضا الوزارة بيان رسمي على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (

#وزارة_التعليم تبدأ غداً تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـhttps://t.co/7bHzuCVnLl pic.twitter.com/AbLjqgtBw4 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) January 23, 2021

أولا قم بالدخول إلى برنامج نور عن طريق الأنترنت .

عن طريق الأنترنت . في الخانات الفارغة اكتب بيانات ولي أمر الطالب .

قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية، ثم الدخول في حساب الطالب .

من القائمة الجانبية أبحث عن خانة تسجيل الطلاب الجدد .

أكتب البيانات المطلوبة بشكل صحيح لكي يتم تسجيل الطالب .

) عن الأعمار المسموح لها بالتسجيل وهي من عمر 6 سنوات أو أقل من 6 سنوات بثلاثة أشهر فقط كحد أدني ويمكن التسجيل للطلاب حتي عمر 11 عام وثلاثة أشهر بحد أعلي . طريقة تسجيل الطلاب الجدد على برنامج نورنظام نور ولي الأمر

هو من أهم الأنظمة التي ساعدت أولياء الأمور من التواصل مع المعلمين لمعرفة كل ما هو جديد عن التعليم وعن أبناؤهم الطلاب والطالبات، ومن أجل ذلك يجب على أولياء الأمور التسجيل في موقع نور لمعرفة كل ما يخص أبناؤهم الطلاب من حيث المستوي الدراسي وللتواصل مع المعلمين بكل سهوله لتحقيق التقدم العلمي في المملكة العربية السعودية .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تسجيل الطلاب الجدد من الصف الأول الابتدائي 1443 عن طريق نظام نور في المملكة العربية السعودية .