وداعاً للكمبرة مع أهم 5 أسرار في تحديث بابجي موبايل الجديد 2021

وداعا للكمبرة مع أهم 5 أسرار عليك معرفتها عن تحديث بابجي موبايل الجديد 2021، حيث أن التحديث الجديد للعبة بابجي موبايل pubg mobile يحتوي على عدد من الخدع والأسرار التي يجب عليك معرفتها، والتي من خلالها ستحقق الفوز بجدارة وتحتل المركز الأول بسهولة بالغة، فقط عليك الإطلاع على أهم 5 أسرار حول تحديث بابجي موبايل الجديد، حيث أنه فور تنزيل التحديث الجديد للعبة ستظهر ثلاثة طاقات وهي الجليد، النار، بالإضافة إلى الرياح، وسوف نشرحها بالتفصيل من خلال موضوعنا اليوم بالاضافة إلى توضيح بديل الكمبرة في تحديث بابجي.

أهم أسرار لعبة بابجي موبايل بعد التحديث الجديد

تمنحك كل من الطاقات الثلاثة في لعبة بابجي 2021 التحديث الجديد قوة هجومية وأُخرى دفاعية، الطاقة الهجومية للنار تمنح طلقاتك قوة نارية أثناء المواجهة مع العدو، أما الطاقة الدفاعية للنار فهي تعطيك الدولاب المُتحرك لحمايتك من العدو، أما طاقة الرياح الهجومية فهي تمنحك سرعة هائلة كما تُقلل من وقت إعادة ملء الطلقات وتُسرع حركة اللاعب بشكل فعال، أما الطاقة الدفاعية فهي تمنح اللاعب غُلاف تحميه من طلقات العدو، أما الجليد فطاقته الهجومية تتجاوز النار أما الطاقة الدفاعية فهي تحمي اللاعب وتجعله يرتفع عن الأرض، وعليك معرفة أن لكل طاقة في لعبة بابجي وقت مُخصص وفترة زمنية مُحددة.

ستجد أن لكل لاعب حلقة في يديه تُعبر عن الطاقة التي يكثُر استخدامه لها في تحديث بابجي موبايل الجديد، ومن أهم مزايا تلك الإضافة أنه عند معرفة الطاقة التي يلجأ لها اللاعب عليك إختيار أُخرى، على سبيل المثال إذا كانت العدو يستعمل طاقة الجليد عليك إستخدام طاقة النار، وأثناء فترة الانتظار قبل بدء المباراة في حالة رأيت أن أغلب اللاعبين يستخدمون طاقة الرياح عليك إستخدام النار وهكذا، وعليك معرفة أن كل من طاقة الرياح وطاقة النار تتغلب على طاقة الجليد، وأن طاقة النار لها أفضلية على طاقة الرياح في بابجي.

بديل الكمبرة في لعبة بابجي موبايل المُحدثة

أما عن بديل الكمبرة في لعبة بابجي موبايل بعد التحديث فهي الوسائل الدفاعية الثلاثة في كل طاقة، فإذا كنت تحتاج للاختفاء أمامك ثلاثة خيارات عليك الاختيار بينهم كبدائل لحيلة الكمبرة ويتوقف اختيارك حسب إستخدام العدو كما ذكرنا، حيث يمكنك الاختيار بين أسطوانة النار لحمايتك وخروج طلقات نارية، غلاف الرياح لمنع وصول رصاص العدو لك أو التقليل من تأثيره الضار، أو حائط الجليد الذي يحميك ويرفعك أمام العدو لعدة أمتار، ومن أهم أماكن إستخدام الطاقة في Pubg mobile هي المناطق التي لا تحتوي على منازل.

ومن أسرار الطاقات في لعبة بابجي 2021 أن الكثيرون يعتقدون بأن حائط الجليد من الصعب جدا القضاء عليه، ولكن من أسرار اللعبة أنه يصعب فقط القضاء عليه بواسطة الرصاص، إنما إذا قمت باستخدام مطرقة أو المقلاع فيتم تكسير الجليد بسهولة بالغة؛ لذا سيحتاج إليها اللاعب إذا كان الخصم يستخدم طاقة الجليد، كما عليك معرفة أن طاقة الرياح طاقة هجومية أكثر من كونها طاقة دفاعية فهي أقل أنواع الطاقات حماية في لعبة بابجي التحديث الجديد، ولكن من ناحية الهجوم فهي تمنحك سرعة هائلة غير متوقعة.