"المرة القادمة سنأتي بالبنادق".. اعتقال رجل تكساس "الخطير"

كشفت وزارة العدل الأميركية عن توجيه اتهامات قبل أيام لرجل من ولاية تكساس أفادت تقارير بأنه اقتحم مبنى الكونغرس في السادس من يناير الجاري وهدد على مواقع التواصل الاجتماعي بقتل النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.

وطالب ممثلو الادعاء أحد القضاة، الجمعة، بإبقاء غاريت ميلر قيد الاحتجاز لحين مثوله أمام محكمة.

وكشف المدعون عن توجيه 5 تهم جنائية لميلر، الأربعاء، أمام محكمة مقاطعة كولومبيا منها تهديدات بالقتل.

وضم ملف القضية صورا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يُتهم ميلر بكتابتها ويعلن فيها على ما يبدو شروعه في رحلة إلى مبنى الكونغرس وتهديده بقتل أوكاسيو كورتيز بالإضافة إلى أحد أفراد شرطة الكونغرس.

وقال ممثلو الادعاء إن ميلر وجه تهديدات عديدة على الإنترنت قال في واحدة منها: "في المرة القادمة سنأتي بالبنادق"، وذلك في لقطات مصورة نُشرت على تويتر لمثيري شغب وهم يغادرون أحد أبنية الكونغرس.

وألقت السلطات القبض على ميلر، الأربعاء، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة، الاثنين.