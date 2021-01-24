اختطاف سفينة تركية قبالة سواحل نيجيريا

احتجز قراصنة، اليوم السبت، سفينة شحن تركية قبالة سواحل نيجيريا، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

وذكرت وكالة "الأناضول" الحكومية، أن تركيا بدأت إجراءات البحث عن بحارة اختطفوا في هجوم للقراصنة على سفينة تركية قبالة سواحل نيجيريا.

فيما أفادت فضائية "الغد" بمقتل شخص واحد على الأقل وخطف 15 من طاقم السفينة، خلال هجوم مسلح على السفينة التركية في خليج غينيا.

وقالت إن السفينة على متنها 19 شخصا هم طاقم السفينة، مرجحة أن المهاجمين قراصنة نيجيريون.