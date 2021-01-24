احتجز قراصنة، اليوم السبت، سفينة شحن تركية قبالة سواحل نيجيريا، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.
وذكرت وكالة "الأناضول" الحكومية، أن تركيا بدأت إجراءات البحث عن بحارة اختطفوا في هجوم للقراصنة على سفينة تركية قبالة سواحل نيجيريا.
فيما أفادت فضائية "الغد" بمقتل شخص واحد على الأقل وخطف 15 من طاقم السفينة، خلال هجوم مسلح على السفينة التركية في خليج غينيا.
وقالت إن السفينة على متنها 19 شخصا هم طاقم السفينة، مرجحة أن المهاجمين قراصنة نيجيريون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختطاف سفينة تركية قبالة سواحل نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.