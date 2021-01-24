التعليم السعودية الآن عبر نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443

نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الجديد 1443 بعد أن تم تفعيل نظام نور لتسجيل ولي الأمر، حيث سيبدأ نظام نور في تلقي بيانات التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1443 من السادة أولياء الأمور وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 24/1/2021 الموافق 11/6/1442 وحتى يوم السبت الموافق 6 /2/2021 الموافق 24/6/1442، مشيرة إلى أن عملية التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الجديد 1443 مكونة من 8 مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الأولي اليوم الأحد لتسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 من خلال نظام نور.

نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443

أتاحت وزارة التعليم في المملكة أمام السادة أولياء الأمور المنطبقة عليهم شروط القبول في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 عبر نظام نور، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

* الدخول على موقع نظام نور المركزي.

* أختر من الصفحة التي تظهر أمامك بالأسفل تسجيل ولي أمر جديد.

* قم بإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل والتي تتضمن رقم الهوية واسم المستخدم المقترح ثم اضغط على التالي، وقم باتباع كافة الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل في نظام نور.

* بعد الانتهاء من التسجيل في نظام نور قم بتسجيل الدخول عبر كتابة البيانات السابق إدخالها في أثناء التسجيل في نظام نور وهو اسم المستخدم المقترح ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.

* سيستعرض لك نظام نور الخدمات الإلكترونية لولي الأمر أختر تسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي قم بإدخال البيانات المطلوبة واتباع الخطوات بالضغط على التالي إلى أن يتم الانتهاء من التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1443.

مراحل التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1443:-

تنقسم عملية التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور إلى 8 مراحل تبدأ أولي تلك المراحل اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021 الموافق 11/6/1442 هـ وذلك بتسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية ويمكن معرفة كافة المراحل الأخرى من خلال الجدول التالي وأيضاً أعمار التلاميذ للتسجيل:-