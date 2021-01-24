نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامي لبناني يستنكر استخدام ألفاظ غير لائقة في السياسة في المقال التالي



ونشر "أبوزيد"، من خلال تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التدوينات القصيرة قائلا: "كلمة (...) وما يشتق منها استخدمت كثيرا في الساعات الماضية في لبنان".

أحمد جودة - القاهرة - استنكر الإعلامي اللبناني بسام أبوزيد، وصف ما يحدث الآن في الدولة اللبنانية من قبل البعض بألفاظ خارجة.