نظام نور تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين طبقاً لمواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1443

نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 للعام الجديد، قد تم تفعيله لبدء التسجيل عبر الموقع الإلكتروني noor system بدءاً من الأحد الموافق 24 يناير 2021، وأعلنت وزارة التعليم السعودية الخطة المتبعة لإتمام تسجيل الطلاب والطالبات الجدد عبر الموقع الإلكتروني وفقاً للخطة المدروسة بعد فتح باب التسجيل لطلاب الأول الابتدائي الجدد، وأعلنت ذلك إمارة منطقة الباحة، وكافة الإمارات التعليمية، ويجب علي الجميع تجهيز الأوراق المطلوبة وبدء التسجيل.

نظام نور 1442 تسجيل الطلاب

بدأ تسجيل اولى ابتدائي ١٤٤٣ عبر موقع نور اليوم، وذلك بعد التساؤلات الكثيرة التي سألها الجميع كيفية التسجيل في نظام نور، مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1443، وغيرها من الأسئلة، أهمها كذلك كيف أسجل طالب جديد، ولهذا سنجيب علي كل هذه التساؤلات معكم الآن، وأهمها أن التسجيل قد بدأ طبقاً للخبر الرسمي المدرج إليكم والجدول الخاص بالمواعيد.

أتضح لنا من الخطة السابقة أن الخطة موضوعة علي ثمانية مراحل، وستكون آخرهم تبدأ يوم 15 من شهر أغسطس المقبل، من أجل تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية، ويستمر التسجيل حتي اكتمال الأعداد المطلوبة.

​تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين​

يقدم نظام “نور” لكافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في السعودية جميع الخدمات الخاصة بتسجيل ومتابعة الوضع الدراسي للأبناء بالمجان؛ لتسهيل الإجراءات المتبعة في عملية تسجيل الأبناء وتجاوز التقليدية، والتحول إلى الحكومة الإلكترونية، واستجابةً لمتطلبات العصر، ومواكبة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في التسهيل على المواطنين وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية.

كيفية التسجيل في نظام نور للجدد

يستطيع كافة أولياء الأمور إجراء تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1443، وفقاً للإعلان من وزارة التعليم السعودية طبقاً للخطوات الآتية:

يتم الدخول إلي رابط موقع وزارة التعليم.

يتم اختيار تسجيل طالب جديد بالتعليم.

يتم الضغط علي انتقال إلي برنامج نور.

تظهر رسالة الموافقة علي الانتقال لموقع آخر.

أضغط موافق لتنتقل لإجراء التسجيل.

يتم إدخال بيانات الطالب المستجد كاملة.

يتم التأكد من صحة البيانات ومراجعتها.

يتم الضغط علي إرسال للمراجعة.

أصبحتم بذلك تستطيعون تسجيل نظام نور أول ابتدائي بكل سهولة، ومن لديه أية استفسارات يمكنه إرسالها خلال التعليقات أدناه، ونحيطكم علماً أن الفيديو السابق يحتوي خطوات التسجيل للطلاب المستجدين كاملة.