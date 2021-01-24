رابط نظام نور ..تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء استقبال طلبات تسجيل الطلبة والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443، وسوف يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021، وسوف يتم التسجيل إلكترونيا عبر نظام نور الإلكتروني .

موعد تسجيل الطلبة الجدد في الصف الأول الابتدائي:

وقد قامت وزارة التعليم السعودية خطة زمنية لتسجيل الطلبة في الصف الأول الابتدائي لعام 1443 وهي كالأتي :

سوف يبدأ التسجيل للطلبة للبالغين من العمر ست سنوات أو أقل ب90 يوم على الأقل وحتى سن 11 سنة وثلاثة أشهر على الأكثر.

وسوف يبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية 1442/6/11

سوف إجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين بنظام نور من 1442/6/25 إلي 1442/07/13.

سوف يبدأ تسجيل الطلبة السعوديين وغير السعوديين في المدارس الخاصة والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية يوم 1442/06/11.

ومن تقل أعمارهم عن ست سنوات ب180 يوما من خريجي الروضات الحكومية والأهلية يوم 1442/10/04.

وسوف يتم تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والمدارس الأجنبية والأهلية والتي تطبق البرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات يوم 1443/01/07.



رابط بوابة نور الإلكترونية

وقد أشارت وزارة التعليم السعودية بأن التسجيل للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل سوف يستمر حتى انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 1443/02/19 وذلك بالدخول للموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني ، وقد شددت الوزارة على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

الدخول على نظام نور التعليمي وتسجيل الدخول لولي الأمر

اختيار أيقونة تسجيل الأبناء

ثم اختيار تسجيل طالب جديد

ثم كتابة رقم الهوية

تحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب

كتابة بيانات المدرسة ترغب تسجيل الطالب بها.

ثم الضغط على زر التسجيل .

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1443: