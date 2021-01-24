رغم حصده جائزة جديدة مع ليفربول.. صلاح: "الوضع ليس رائعا"

أكد النجم المصري محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول عن شهر ديسمبر الماضي أن وضع "الريدز" ليس رائعا في الوقت الحالي، ويحتاج الفريق للتركيز على كل مباراة.

وأحرز محمد صلاح 6 أهداف في 8 مباريات خلال شهر ديسمبر، وحصل على جائزة لاعب الشهر لأول مرة في الموسم الجاري، بعدما توج بها زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني في سبتمبر الماضي والمهاجم البرتغالي دييوغو جوتا في شهري أكتوبر ونوفمبر.

وقال صلاح عقب تسلم الجائزة: "شكرا جزيلا لكم.. إنه شيء جميل، لكننا نحتاج فقط للفوز ببعض المباريات المقبلة".

وأضاف "الوضع ليس رائعا في الوقت الحالي، لكننا نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة، وأن نظل متحدين ونحافظ على الاستمرارية".

وتابع: "أريد شكر الجماهير كثيرا، وأقول لهم شكرا لكل من صوت لي. نحن بحاجة فقط للبقاء معا ودعم الفريق، أثق في أن كل شيء سيكون كما يجب".

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 13 هدفا.

بينما تراجع ليفربول إلى المركز الرابع في ترتيب "البريميرليغ" برصيد 34 نقطة، متخلفا بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد، المتصدر.

ولم يسجل "الريدز" أي هدف في آخر 4 مباريات في الدوري، حيث تعادل في اثنتين منها وخسر مرتين أيضا.

وسيحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد، الأحد، في إطار منافسات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.