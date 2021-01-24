"نصيحة غريبة" للوقاية من كورونا.. "رجاء عدم الكلام"

حثت الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب ركاب وسائل النقل العام على تجنب التحدث مع بعضهم البعض أو عبر الهاتف لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا.
وذكرت الأكاديمية في بيان "إن الاستخدام الإلزامي للكمامة في وسائل النقل العام، حيث لا يمكن التباعد الاجتماعي يجب أن يصاحبه إجراء احتياطي بسيط جدا ألا وهو تفادي التحدث وإجراء اتصالات هاتفية".
وقال عضو الأكاديمية باتريك بيرشي على محطة "بي.إف.إم تي في" السبت إنه إذا لم يكن هناك سوى 3 أشخاص فقط في عربة مترو أنفاق فلن تكون هناك مشكلة ولكن إذا كان لا يفصل بين الشخص والآخر سوى سنتيمترين فقط فمن المنطقي عدم الكلام أو التحدث عبر الهاتف.
وأضاف "الأمر ليس الزاما بل توصية".
وأشارت الأكاديمية إلى أن الكمامات القماشية أو المصنوعة في المنزل فعالة ضد انتشار فيروس كورونا طالما تم وضعها بشكل صحيح وأن معظم الإصابات تحدث عندما يخلع الناس الكمامات.
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