العراق.. المصادقة على أكثر من 340 حكما بالإعدام بقضايا إرهابية وجنائية

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، بحسب وكالة الأنباء العراقية، أن الأحكام مكتسبة الدرجة القطعية فى قضايا مختلفة إرهابية وجنائية، وأنه صدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون.
واضاف، أن المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم27 لسنة 2016، وهى قيد التنفيذ وفق الإجراءات المتبعة فى وزارة العدل.
واشار إلى أن الرئاسة لا تزال مستمرة فى مصادقة الأحكام الواردة إليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخى الدقة والحذر بعيدا عن أى إعتبارات أخرى.
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