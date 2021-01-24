رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي نظام نور 1443 آلية تسجيل طلاب مستجدين برقم الهوية عبر noor.moe.gov.sa

يترقب الكثير من أولياء الأمور في العديد من المحافظات السعودية ومدنها المختلفة كـ الرياض وعفيف والغاط والخرج والدرعية والمجمعة والقويعية ووادي الدواسر وضرما وشقراء والزلفي وحوطة بني تميم والسليل والمزاحمية وحريملاء والحريق والرين ومرات وغيرهم من المحافظات الآخرى موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي نظام نور 1443هـ، حيث أعلنت وزارة التعليم عن بدء استقبال تلقي طلبات تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأولى الابتدائي غداً الأحد 11-6-1442 عبر نظام نور الإلكتروني، ومن ثم أشارت الوزارة إلى الإدارات التعليمية المختلفة في كافة أرجاء المملكة بضرورة التهيئة والاستعداد الباكر لعملية التسجيل؛ حتى تتم بشكل مُيسر وبدون أدنى عوائق.

تسجيل الصف الأول الابتدائي نظام نور 1443

وضعت الوزارة الأولوية خلال تسجيل طالب مستجد للعام الدراسي المقبل، حيث سيبدأ التسجيل في المدارس الحكومية لتحفيظ القرآن الكريم بالمفاضلة بداية من غداً الأحد وحتى يوم السبت الموافق 6/24/ 1442 هجرياً، بالإضافة إلى بدء تسجيل أولى ابتدائي للطلاب السعوديين والجنسيات الآخرى بالمدارس الأجنبية والعالمية والأهلية التي تطبق البرامج الدولية بالغد، وسيتم إجراء المفاضلة لـ تسجيل طالب جديد في نظام نور في الفترة ما بين 1442/6/25هـ إلى 1442/7/13هـ وفقاً للإجراءات الاحترازية اللازمة، كما كانت تتضمن خُطة تسجيل أول ابتدائي 8 مراحل مختلفة.

آلية تسجيل الصف الأول الابتدائي نظام نور

يمكن التسجيل في نظام نور لطلاب أولى ابتدائي 1443 هــ من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع نظام نور الإلكتروني .

. ثم النقر على «التسجيل لولي أمر جديد».

تليه خطوة ادخال البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق.

ثم تسجيل بيانات الطالب كالاسم بالكامل، وتاريخ ميلاده، ورقم الهوية الخاصة به، والإقامة، وغيره.

ثم يختار ولي الأمر المدرسة التي يريد إلحاق ابنه أو ابنته بها.

وفي حال مواجهة أي عائق خلال عملية التسجيل، يمكن مشاركتنا بتعليق أسفل التقرير لنساعدكم على الفور.