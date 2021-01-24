مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم مباراة فريق ليفربول ضد فريق مانشستر يونايتد ضمن الجولة الرابعة بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ويسعى فريق ليفربول إلى إعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها مؤخراً في بطولة الدوري الانجليزي على يد فريق بيرنلي بنتيجة هدف دون مقابل وعلى الجانب الآخر يطمح فريق مانشستر يونايتد في مواصلة سلسلة الانتصارات وتخطي عقبة ليفربول ويتصدر فريق مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي، ويأتي تأهل فريق ليفربول للجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على فريق أستون فيلا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف بينما جاء تأهل مانشستر يونايتد بعد الفوز على فريق واتفورد بهدف نظيف.

ستقام المباراة اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من يناير 2021 على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية.

سوف يتم إذاعة مباراة فريق ليفربول ومانشستر يونايتد على قناة بي إن سبورت2.

حراسة المرمى (أليسون بيكر).

في خط الدفاع (أرنولد، روبرتسون، ماتيب، فابينيو).

في منتصف الملعب (تشامبرلين، تياجو ألكانتارا، فينالدوم).

في خط الهجوم (ساديو ماني، محمد صلاح، فيرمينيو).

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلةالتشكيل المتوقع لفريق ليفربول الإنجليزي

هذا وأكد الألماني يورجن كلوب على ضرورة بذل الجهد وأنه لا بديل أمام الفريق سوي الفوز لمصالحة وإرضاء الجماهير الغاضبة وتحسين الأداء،وكان فريق ليفربول قد حقق الكثير من النتائج السيئة حيث فشل الفريق في تحقيق الانتصار في خمسة مباريات بالدوري كما فشل الفريق أيضاً في إحراز أي هدف في أربع مباريات خاضها الفريق وقال المدرب الألماني أنه يعمل على إعادة الثقة للفريق وأنه سوف يخوض المباراة بتشكيل قوية وذلك من أجل تحقيق الفوز ووضع الفريق على المسار الصحيح ويبتعد فريق ليفربول عن متصدر الدوري الإنجليزي بست نقاط وحقق الريدز بطولة الدوري الموسم الماضي.