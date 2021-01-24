منصة مدرستي تسجيل الدخول وخطوات حل الواجب المدرسي

بعد أن قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن بدء الفصل الدراسي الثاني واستمرار التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي زاد معدل البحث بشكل كبير عن خطوات تسجيل الدخول للمنصة وكيفية حل ورفع الواجب المدرسي عبر المنصة الإلكترونية وهو ما سنفدمه لكم بشئ من التفصيل من خلال تلك المقالة.

منصة مدرستي

هي منصة تعليمية إلكترونية أطلقتها وزارة التعليم السعودية لتنفيذ خطة التعليم عن بعد والتي سبقت وأعلنت عنها الوزارة وذلك نتيجة لتفشي وباء كوفيد 19 وصعوبة بدء العام الدراسي وحضور الطلاب والمعلمين بالمدراس وذلك للحفاظ على صحتهم ومنع انتشار الوباء وتعرض حياة الطلاب والمعلمين للخطر وتطبيقاً للإجراءات الوقائية المعلنة فأعلنت الوزارة عن بدء العام الدراسي من خلال التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي والتي تعد نافذة التعليم عن بعد حيث تعد المنصة محاكاة لليوم الدراسي الفعلي بالمدرسة كما تمكن الطلاب من تحميل الكتب الدراسية المختلفة وتقدم الأنشطة والدروس التعليمية بنظام الحصص الدراسية كما تمكن أولياء الأمور من سهولة التواصل مع المعلمين وإدارة المدرسة ويقوم الطالب بحل الواجب المدرسي وإثبات الحضور إلكترونياً من خلال المنصة كما تمكن الطلاب من أداء وحل الاختبارات المختلفة والتعرف على النتيجة.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

لكي يتمكن الطالب أو ولي الأمر من تسجيل الدخول للمنصة يتطلب الآتي:

الدخول للموقع الإلكتروني للمنصة.

يستطيع الطالب الذي يمتلك حساب في المنصة من تسجيل الدخول بكتابة الاسم وكلمة المرور.

بعد ذلك يقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

يتم الدخول إلى منصة مدرستي.

كتابة الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية يقوم الطالب بالضغط على الواجبات.

ثم يختار الطالب الواجب الذي يريد حله ويضغط على زر حل الواجب.

تسجيل الدخول لحساب الطالب بالمنصة.

بعد اختيار المادة الدراسية التي يوجد بها الواجب المدرسي والقيام بحله.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة رفع.

يجب أن يكون الملف المراد رفعه بصيغة ZIp أو بصيغة pdf.

خطوات حل الواجب المدرسي عبر منصة مدرستيخطوات رفع الواجب المدرسي من خلال مدرستي