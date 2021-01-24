ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تستعد لإجبار المسافرين من البلدان التي يوجد بها خطر كبير للإصابة بفيروس كورونا على الدخول في الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد وصولهم إلى بريطانيا.
وأضافت أنه سيتم مقابلة المسافرين من البرازيل وجنوب أفريقيا والدول المجاورة عند الوصول ومرافقتهم إلى فنادق الحجر الصحي، في إطار الخطط التي يناقشها وزراء المملكة المتحدة.
وذكر التقرير أن جونسون فضل نهجًا أكثر استهدافًا من جعل جميع المسافرين جوًا يدخلون في الحجر الصحي، مضيفًا أن قرار الحجر الصحي سيتخذ يوم الاثنين.
وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بفيروس كورونا- خامس أعلى معدل في العالم - وحوالي 96000 حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا .. بريطانيا تستعد لاتخاذ قرار جديد بشأن المسافرين من عدة دول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.