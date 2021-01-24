بسبب كورونا .. بريطانيا تستعد لاتخاذ قرار جديد بشأن المسافرين من عدة دول

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تستعد لإجبار المسافرين من البلدان التي يوجد بها خطر كبير للإصابة بفيروس كورونا على الدخول في الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد وصولهم إلى بريطانيا.

وأضافت أنه سيتم مقابلة المسافرين من البرازيل وجنوب أفريقيا والدول المجاورة عند الوصول ومرافقتهم إلى فنادق الحجر الصحي، في إطار الخطط التي يناقشها وزراء المملكة المتحدة.

وذكر التقرير أن جونسون فضل نهجًا أكثر استهدافًا من جعل جميع المسافرين جوًا يدخلون في الحجر الصحي، مضيفًا أن قرار الحجر الصحي سيتخذ يوم الاثنين.

وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بفيروس كورونا- خامس أعلى معدل في العالم - وحوالي 96000 حالة وفاة.