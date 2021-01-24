ماهر البيطار.. أول أمريكي من أصل فلسطيني يتولى منصبًا استخباراتيًا رفيعًا

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير، أن الأمريكي من أصول فلسطينية ماهر البيطار، المستشار العام للديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، سينضم إلى مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن، كمدير أول لجهاز الإستخبارات، ليكون أول أمريكي من أصول فلسطينية ينضم للمجلس.

وقالت "بوليتيكو" إن البيطار، هو كبير المستشارين القانونيين لرئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، الذي قاد الإدعاء في قضية مساءلة الرئيس الأسبق، دونالد ترامب، فيما شغل منصب المستشار العام للديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب منذ عام 2017، ولعب دورا رئيسا خلال أول محاكمة لعزل الرئيس ترامب.

وأضافت أنه سيعود إلى مجلس الأمن القومي، الذي سبق وعمل فيه بصفته مديرا للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، فضلا عن كونه قد سبق وعمل مسؤولا للشؤون الخارجية في وزارة الخارجية.

كما تابعت أن البيطار مقرب كذلك من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، منذ أن عملا معا في وزارة الخارجية.

وقال شيف إن اختيار البيطار في مجلس الأمن القومي هو اختيار رائع لهذا المنصب، مؤكدا أن ماهر البيطار يتمتع بمواهب وخبرات استثنائية في مجال الإستخبارات ويتفهم التحديات التي يواجهها جهاز الإستخبارات بعد ولاية ترامب الرئاسية.

ويعكس ذلك اتجاه إدارة بايدن تجاه المهاجرين والأمريكيين من أصول غير أمريكية، والتي تسير على عكس إدارة ترامب ذات الطابع اليميني الشعبوي.