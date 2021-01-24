وقع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزر شيتلاند الجنوبية، مما دفع تشيلي إلى إصدار تحذير من حدوث موجات تسونامي والأمر بإخلاء القاعدة العسكرية للبلاد في القطب الجنوبي.
وقع الزلزال في الساعة 23:36 بتوقيت جرينتش يوم السبت ، على عمق 7.8 كيلومترات (4.8 ميل) بالقرب من جزر شيتلاند الجنوبية في أنتاركتيكا، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS). بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقدرت الخدمة الهيدروجرافية وعلوم المحيطات التابعة للبحرية التشيلية (Shoa) قوة الزلزال بـ 7.1 درجة، قائلة إنه وقع على بعد 216 كيلومترًا شمال شرق قاعدة أوهيجينز في أنتاركتيكا التشيلية.
وأصدرت تشيلي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) وأمرت بإخلاء القاعدة العسكرية.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات او اضرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 7 ريختر يضرب تشيلي.. وتحذيرات من تسونامي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.