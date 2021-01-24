موعد التسجيل في برنامج نور برقم الهوية للطلاب الجدد عبر الرابط الرسمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد التسجيل في برنامج نور للعام الدراسي الجديد 1443هـ وذلك ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021، وقد أعطت الوزارة توجيهاتها لجميع المناطق التعليمية في المملكة باعتماد تنظيم تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الجديد، كما أكدت الوزارة على ضرورة الاستعداد المسبق لتسجيل الطلاب والطالبات الجدد لتسهيل عملية القبول وانتظامهم بالمدارس، وقد حددت الوزارة ثمان مراحل لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي من السعوديين وغير السعوديين وحددت موعد وضوابط التقديم في كل مرة من هذه المراحل.

موعد التسجيل في برنامج نور للطلاب المستجدين في المرحلة الأولى

نوهت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت على أن التسجيل للمرحلة الأولى للطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة سوف يظل مستمراً من يوم 24 يناير وحتى يوم 6 فبراير، ويبدأ إجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المسجلين بنظام نور من يوم 7 فبراير 2021 إلى 25 فبراير 2021، على أن يلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية وضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك.

وحددت الوزارة السن المخصص للتسجيل في المرحلة الأولى حيث تشتمل هذه المرحلة على الطلاب في سن الست سنوات أو أقل بتسعين يوماً فقط كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أقصى، ويتم التسجيل في نظام نور برقم هوية ولي الأمر عبر رابط موقع نور التعليمي.

تشمل عمليات التسجيل في هذه الفترة تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأجنبية والعالمية بالإضافة إلى المدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية، ويبدأ التسجيل ابتداءً من يوم 24 يناير 2021 الموافق هـ 11/6/1442

تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور المرحلة الثانية والثالثة

أما المرحلة الثالثة من التقديم فتشمل الطلاب والطالبات السعوديين ومن تكون أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين، ويتم تسجيلهم في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة ابتداءً من يوم 26 فبراير 2021.

المرحلة الرابعة والخامسة من التسجيل

في المرحلة الرابعة يتم التسجيل في نظام نور للطلاب من غير السعوديين والذين يعاملون معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة والتركستان والبلوش، بالإضافة إلى مواطني مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الدبلوماسيين وأبناء الجالية اليمنية ويبدأ التسجيل في هذه المرحلة بدءاً من يوم 27 مارس 2021.

أما عن المرحلة الخامسة فيسجل فيها الطلاب غير السعوديين ممن يخضعون للنسبة المحددة للتسجيل، وهم أولئك الطلاب الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاعات الحكومية.