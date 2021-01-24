مقتل شخص واختطاف 15 آخرين إثر هجوم للقراصنة على سفينة تركية فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"روسيا اليوم"، أكدت السلطات التركية أن سفينة "MOZART"، التى تبحر تحت علم ليبيريا وتتبع لشركة "Boden" المتمركزة فى اسطنبول، كانت فى طريقها من مدينة لاغوس فى نيجيريا إلى كيبتاون فى جنوب إفريقيا حينما تعرضت صباح السبت لهجوم على يد قراصنة فى مضيق غينيا على بعد 100 ميل من مدينة سان-تومى.

وأكدت مصادر متعددة أن القراصنة قتلوا رجلا من بين أفراد الطاقم الـ19، وهو مواطن أذربيجاني، واختطفوا 15 شخصا، بينما بقى 3 آخرون على متن السفينة التى تتجه حاليا إلى ميناء بورت-جانتيل فى الغابون.