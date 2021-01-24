جدة - نرمين السيد - وأفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية وهيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية بأن الزلزال وقع فى حوالى 23:30 بتوقيت تشيلى وأشارتا إلى أن قوته بلغت 7 درجات. وقالت هيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية إن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا. بدوره، ذكر مركز "GFZ" الألمانى لبحوث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة هز المنطقة الحدودية بين تشيلى والأرجنتين، على عمق 133 كيلومترا. ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أن هزات أرضية قوية تم الشعور بها فى العاصمة التشيلية سانتياغو، بينما أصدرت وزارة الداخلية فى البلاد تحذيرا من وقوع تسونامى عقب الزلزال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال قوى قبالة سواحل تشيلى .. والسلطات تحذر من تسونامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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