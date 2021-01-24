طريقة حجز موعد دخول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والخطوات المطلوبة، ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين بالمملكة السعودية وكذلك المقيمين داخل البلاد بمعرفة خطوات حجز موعد لزيارة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، خاصة بعد أن تم الإعلان عن إمكانية الحصول على تصريح للذهاب إلى مدينة الملك عبد الله والذهاب إليها بكل سهولة بدون وجود تجمعات كبيرة عند الحصول على التصريح، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات حجز موعد دخول مدينة الملك عبد الله بالتفصيل.

خطوات حجز موعد دخول مدينة الملك عبد الله

يمكنكم من خلال السطور القادمة تسجيل الدخول إلى مدينة الملك عبد الله من خلال اتباع الخطوات المحددة التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى يتمكن من الذهاب إليها العائلات والشباب على مختلف أطيافها، ويفضل الذهاب إليها بدأ من الساعة الخامسة مساءاً وحتى الساعة الحادية عشر مساء وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهى كلاتى:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لمدينة الملك عبد الله بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمة سجل الآن وتبدأ بـ إضافة البيانات المطلوبة والتي تتضمن رقم الهوية والتأشيرة والإقامة ثم تضيف الاسم والعائلة والجنس وتضيف رقم الجوال البريد الإلكتروني، ثم تحدد تاريخ الميلاد والمدينة بعد ذلك تبدأ بالضغط على كلمة التالي وإضافة المعلومات التي تتعلق بالمركبة الخاص بك ثم تحدد موعد الزيارة وتأكد الحجز حتى تتمكن من الذهاب إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

رابط موعد مدينة الملك عبد الله

يمكنكم بكل سهولة تسجيل الدخول على موقع مدينة الملك عبد الله بعد أن تم توضيح خطوات التقديم والتسجيل في تحديد موعد زيارة إليها حيث تعتبر مدينة الملك عبد الله من أكثر المدن الجديدة المعروفة داخل المملكة السعودية، والتي تعرف باسم المدن العالمية ومساحتها كبيرة للغاية.