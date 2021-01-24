كلوب يحسم جدل مستقبل صلاح: "هذه هي القصة"

عاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول للحديث مرة أخرى عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء الأحد.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو": "نعم صلاح سيشارك بنسبة كبيرة بشكل أساسي، ولا أعتقد أن ذلك سر كبير"، كما نفى التلميحات بأن مستقبل النجم المصري الغير المؤكد قد يكون مصدر إلهاء.

وعن التكهنات المستمرة بشأن مستقبل صلاح الذي سيتبقى على عقده عامين بعد نهاية الموسم الجاري، أكد كلوب "لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على أداء الفريق، هذا شيء طبيعي في عالم كرة القدم".

وأوضح "نحن لا نخرج ونتحدث عن أشياء نعتقد أنها مهمة، هذا أمر نادر جدا. لكننا نتلقى أسئلة ونجيب عليها ثم يبدو أننا قد بدأنا في الحديث عن الموضوع. هذه هي القصة".

وأتم مدرب ليفربول قائلا: "في معظم الحالات لا نفعل ذلك، لا أعتقد أنه عقد صلاح سيعطل الموسم"، في إشارة إلى أنه لا يشعر بالقلق من أن القصة قد تؤثر في النهاية على أداء الفريق.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق ليفربول، مساء الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

تصريحات صلاح

وفي وقت سابق، أكد النجم المصري محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول عن شهر ديسمبر الماضي أن وضع "الريدز" ليس رائعا في الوقت الحالي، ويحتاج الفريق للتركيز على كل مباراة.

وقال صلاح عقب تسلم الجائزة: "شكرا جزيلا لكم.. إنه شيء جميل، لكننا نحتاج فقط للفوز ببعض المباريات المقبلة".

وأضاف "الوضع ليس رائعا في الوقت الحالي، لكننا نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة، وأن نظل متحدين ونحافظ على الاستمرارية".

وتابع: "أريد شكر الجماهير كثيرا، وأقول لهم شكرا لكل من صوت لي. نحن بحاجة فقط للبقاء معا ودعم الفريق، أثق في أن كل شيء سيكون كما يجب".