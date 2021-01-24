نظام نور| بدء تسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي للعام 1443 تعرف على كيفية التسجيل

نظام نور وبدء تسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 من أهم المواضيع التي تشغل بال أولياء الأمور من الراغبين في تسجيل أبنائهم المستجدين للعام الدراسي الجديد حيث قامت وزارة التعليم بالإعلان عن بدأ استقبال طلبات أولياء الأمور لتسجيل الطلاب والطالبات الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 وذلك عبر نظام نور حيث يبدأ تسجيل الطلاب والطالبات من عمر ست سنوات أو أقل ب 90 يوم وذلك كحد أدنى وبحد أقصى لعمر الطالب أو الطالبة يصل إلى 11 سنة وثلاثة أشهر.

تبدأ المرحلة الأولى لتسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور يوم 1442/6/11 وتنتهي 1442/6/24 حيث يتم فيها تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية وفى الفترة من 1442/6/25 حتى 1442/7/13 يتم المفاضلة بين المدارس للطلاب المسجلين في نظام نور بشرط الإلتزام بكافة الإجراءات الأحترازية والوقائية التي إتخذتها الوزارة.

المرحلة الثانية من الخطة تكون في تاريخ 1442/6/11 والتي يتم فيها تسجيل الطلاب الجدد السعوديين والمقيمين أيضاً وذلك في المدارس العالمية والأجنبية.

المرحلة الثالثة من خطة تسجيل الطلاب المستجدين تكون في 1442/7/14 يتم فيها تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل الطلاب من أمهاتهم سعوديات وأبائهم غير سعوديين وذلك في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية والمدارس الحكومية التي لا يجري فيها مفاضلة.

أما عن المرحلة الرابعة والتي تكون بتاريخ 1442/8/14 يتم تسجيل الطلاب غير السعوديين والذين يعاملون معاملة الطلاب السعوديين.

وتبدأ المرحلة الخامسة من الخطة الزمنية في تاريخ 1442/9/5 ويتم فيها تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.

المرحلة السادسة تبدأ 1442/9/19 ويتم فيها تسجيل الطلاب الغير سعوديين الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

المرحلة السابعة من تسجيل الطلاب الجدد تكون بتاريخ 1442/10/4 والتي يتم فيها تسجيل الطلاب من جميع الجنسيات خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور وفى جميع المدارس.

تأتي المرحلة الثامنة من الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 لتشمل الطلاب التي أعمارهم تقل عن 6 سنوات بمائة وثمانين يوماََ حيث تبدأ هذه المرحلة في تاريخ 1443/1/7 ويتم فيها تسجيل الطلاب خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية في المملكة بالإضافة إلى تسجيل الطلاب من جميع الجنسيات خريجي الروضات القادمين من خارج المملكة العربية السعودية.

تسجيل الدخول على رابط نظام نور.

يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول عن طريق الاسم وكلمة المرور.

الانتقال إلى الصفحة المخصصة لتسجيل الطلاب ثم الضغط على تسجيل طالب جديد

إضافة رقم الهوية ووظيفة ولي الأمر وصلة القرابة.

ملئ جميع البيانات الخاصة بالطالب.

الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد في نظام نوركيفية تسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 عبر نظام نور