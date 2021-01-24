بريطانيا تستعد للقادمين من دول الخطر.. بـ"إجراء قوي"

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تستعد لإجبار القادمين من الدول التي يتزايد فيها خطر الإصابة بمرض "كوفيد -19" على البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد وصولهم إلى بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب خطط يناقشها وزراء بريطانيون سيتم اصطحاب القادمين من البرازيل وجنوب أفريقيا ودول مجاورة إلى الفنادق للحجر الصحي لدى وصولهم.
وأوضح التقرير أن جونسون كان يفضل بشكل أكبر انتهاج أسلوب يستهدف دخول بعض القادمين للحجر الصحي وليس جميع المسافرين، مضيفا أن قرار الحجر الصحي سيتخذ يوم الاثنين.
وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بكوفيد-19 في خامس أعلى معدل في العالم إضافة إلى نحو 96 ألف حالة وفاة.
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