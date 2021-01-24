إيداع المساعدات المقطوعة ومعرفة المستفيدين منها تحت إجراء المراجعة لدى وزارة العمل

إيداع المساعدات المقطوعة ومعرفة المستفيدين منها من أهم الأمور التي يتم البحث عنها في السعودية وسوف نخبركم بأهم المعلومات التي جاءت من وزارة العمل التي يطلق عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة فأكدت الحكومة السعودية بأن المساعدات المقطوعة في المملكة تحت إجراء الدراسة ومراجعة كافة المتقدمين فيها لكي يتم معرفة أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية وتحدد تحت شروط وضوابط لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية فيكون الأولوية للأسر المحدودة الدخل والفقيرة التي لا يزيد دخلهم الشهري عن 2000 ريال سعودي ويمكن معرفة النتيجة النهائية حتى الآن من خلال رابط الاستعلام عن إيداع المقطوعة للمستفيدين منها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية ويمكن لمن لم يسبق له التقديم في المساعدات المقطوعة بالمملكة التقديم عليها عبر الإنترنت من خلال موقع الوزارة

شروط الموافقة على صرف المساعدات المقطوعة في المملكة العربية السعودية

يشترط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديد أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية على توفير كافة الشروط المعلن عنها داخل الوزارة لذلك سوف نوضح أهم الشروط الواجبة للحصول على المساعدات المقطوعة بالمملكة كما يلي

تصرف المقطوعة لأسر السجناء والأيتام والفقراء ومحدودي الدخل الشهري والمطلقات والأرامل بشرط أن لا يكون لهم دخل أو عائل لهم

متاح التقديم في الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة لكل من هو حامل الجنسية السعودية من الرجال والنساء

يمكن التقديم على المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية بداية من سن 35 سنة بشرط أن يكون مقيم بدون سفر لمدة لا تقل عن 90 يوم

غير متاح التقديم في المساعدات المقطوعة لمن يمتلك سجل تجاري ومقيم خارج المملكة العربية السعودية أو يمتلك أراضي أو عقارات في السعودية

المتقدم لطلب المساعدات المقطوعة لا يزيد دخله الشهري عن 2 ألف ريال سعودي

يستخدم الموقع الرسمي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية في الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب

يجب الدخول على موقع الوزارة ثم أختيار طلب الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

فتح طلب الاستعلام وكتابة البيانات المطلوبة بالكامل ومنها رقم الطلب عند انتهاء التسجيل يتم الضغط على الاستعلام

يظهر للمتقدم للمساعدات المقطوعة كافة النتائج عنها

رابط وطريقة الاستعلام عن إيداع المساعدات المقطوعة ومعرفة المستفيدين منها برقم الطلب داخل أراضي السعودية