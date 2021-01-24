عزل مستشفى فى برلين بعد اكتشاف 20 إصابة بطفرة كورونا البريطانية

جدة - نرمين السيد - وأشارت مديرية الصحة فى منطقة رينكندورف بالعاصمة، أن مستشفى "فيفانتس هومبولد"، توقف عن استقبال المرضى بعد الكشف عن إصابة 14 مريضا و6 من العاملين بالمستشفى بالطفرة "B117" (البريطانية) لفيروس كورونا الأسرع انتشارا.

ولفتت إلى أن الإصابات كشفت فى قسمى الأمراض الداخلية والقلبية، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاع حالات الإصابة بهذه السلالة.

وأكدت أنه تم عزل المستشفى، والسماح للعاملين بحرية التنقل بين المستشفى ومنازلهم فقط.