الإبقاء على 5 آلاف جندى من قوات الحرس الوطنى فى واشنطن حتى منتصف مارس

جدة - نرمين السيد - وأشارت المصادر اليوم الأحد، إلى أن القوات القادمة من أنحاء جميع الولايات الأمريكية موجودة بواشنطن منذ يوم 13 يناير، وذلك بعد أسبوع من أحداث الشغب العنيف الذى شهده مقر الكونجرس (الكابيتول)؛ وأسفر عن مصرع خمسة أشخاص يوم 6 يناير الجارى.

وأوضح بيان صادر عن قيادة تلك القوات أنه من أجل مواصلة العمل على الوفاء بمتطلبات فترة ما قبل تولى المنصب، فإنه طلب من تلك القوات الاستمرار فى دعم قوات إنفاذ القانون بعد خفض قوات الحرس الوطنى إلى 5000 بدلا من 7000 جندى منتصف شهر مارس المقبل.

ولفت إلى أن هذه القوات ستقوم بتقديم المساعدات مثل الأمن والاتصالات والإجلاء الطبى والإمدادات ودعم الأمن والسلامة لدعم العاصمة والهيئات الفيدرالية.

وكان قد تم إرسال 25 ألف جندى من قوات الحرس الوطنى إلى العاصمة الأمريكية قبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس جو بايدن فى العشرين من يناير الجاري، بسبب تقارير أفادت بوجود تهديدات أمنية بمستويات مرتفعة فى أعقال أحداث مقر الكابيتول.