الرئيس المتدين| كيف ينعكس معتقد بايدن على حكمه لأمريكا .. بين الكاثوليكية والليبرالية المسيحية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا بعنوان "في العقيدة الكاثوليكية لبايدن ، تصاعد المسيحية الليبرالية"، قالت فيه إن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ربما يكون أكثر القادة العسكريين تدينًا خلال نصف قرن تحدث عن كيف أن إيمانه الكاثوليكي يؤسس حياته وسياساته.

وجاء في التقرير أنه: قبل ساعات من أداء الرئيس بايدن اليمين الدستورية، دخل الصف الأمامي لكاتدرائية القديس ماثيو الرسول ، مقر الكاثوليكية في واشنطن، وشاهد الفسيفساء خلف المذبح.

اجتمعت مجموعة حميمة من العائلة والأصدقاء وقادة الكونجرس لحضور القداس، في المكان الذي تحدث فيه البابا فرانسيس في عام 2015 وحيث أقيمت جنازة جون إف كينيدي، أول رئيس كاثوليكي روماني في البلاد. عندما حان وقت العظة ، قارن القس كيفن ف. أوبراين ، رئيس جامعة سانتا كلارا وصديق عائلة بايدن، رسالة بايدن الافتتاحية القادمة بكلمات "المسيح".

وقال: "خدمتك العامة تحفزها نفس القناعة، لمساعدة الناس وحمايتهم وتعزيز العدالة والمصالحة، خاصة لأولئك الذين غالبًا ما يُنظر إليهم ويتخلفون عن الركب.. هذه هي مهمتكم النبيلة.. هذا هو الاستدعاء الإلهي لنا جميعًا".

هناك تغييرات لا تعد ولا تحصى مع إدارة بايدن القادمة، أحد أهمها: رئيس أمضى حياته غارقًا في الطقوس والممارسات المسيحية. بايدن، ربما يكون أكثر القادة العسكريين تدينًا في نصف قرن، يحضر بانتظام القداس ويتحدث عن كيف أن إيمانه الكاثوليكي يؤسس حياته وسياساته. ومع بايدن، ظهرت مسيحية مختلفة وأكثر ليبرالية في الصعود: أقل تركيزًا على السياسة الجنسية وأكثر تركيزًا على مكافحة الفقر وتغير المناخ وعدم المساواة العرقية.

وأضاف التقرير أن وصوله يأتي بعد أربع سنوات سادت فيها المسيحية المحافظة أعلى قاعات السلطة في أمريكا، وتجسد في الإنجيليين البيض الذين يركزون بالليزر على إنهاء الإجهاض والحماية مما اعتبروه تعديًا على حرياتهم. كان تفانيهم تجاه الرئيس السابق دونالد ترامب شديدًا لدرجة أن كثيرين ظهروا في واشنطن يوم 6 يناير للاحتجاج على نتائج الانتخابات. قيادة بايدن هي رفض لادعاء العديد من القادة المحافظين بأن الديمقراطيين هم بطبيعتهم مناهضون للمسيحية.

يأتي صعوده مع تحديد عدد أقل من الديمقراطيين المسجلين كمسيحيين. ما يقرب من نصفهم من غير المنتمين دينيا أو من معتنقي ديانات أخرى، وهي حصة نمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ، وفقا لمركز بيو للأبحاث؛ حوالي 80 بالمائة من الجمهوريين المسجلين مسيحيون.

ومع ذلك، فإن التأثير الحالي للمسيحية الليبرالية في الحزب الديمقراطي يتجاوز بايدن. فاز السناتور رافائيل وارنوك، راعي كنيسة إبنيزر المعمدانية في أتلانتا، في الانتخابات بحملة متجذرة في لاهوت تحرير السود. في يوم الأحد بعد انتخابه، كان وارنوك يصف يوحنا المعمدان، بأنه "مثير الشغب الذي يقول الحقيقة"، على حد قوله ، والذي قطع رأسه الملك هيرودس بسبب شهادته النبوية.

بدأت النائبة كوري بوش، وهي قس قادت سفارة المملكة الدولية في سانت لويس، فترة عملها في الكونجرس مناصرة الدخل الأساسي الشامل. النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز تربط إيمانها الكاثوليكي بدفعها لإصلاح الرعاية الصحية والسياسة البيئية. قالت إن قصتها المفضلة في الكتاب المقدس هي قصة قام فيها المسيح، بغضب، بإلقاء الصيارفة خارج الهيكل.

في خطاب تنصيبه ، رسخ بايدن نفسه والبلد في رؤية أخلاقية مسيحية تفسح المجال لمجتمع تعددي، على عكس سلفه الذي وعد بجعل أمريكا نوعًا معينًا من الأمة المسيحية. اقتبس بايدن عن أوجسطينوس، "قديس في كنيستي"، على حد قوله ، الذي كتب أن "الناس عبارة عن مجموعة تُعرف بالأشياء المشتركة لحبهم".

أوضح إريك جريجوري، أستاذ الدين في جامعة برينستون، أن أوغسطين، أسقف شمال إفريقيا في القرن الرابع، أدرك أنه لن يكون هناك مجتمع سياسي سيكون مدينة الله على الأرض. وقال إن هذا المقطع ، من "مدينة الرب" للقديس، قد استخدم في القرن العشرين "لفتح المجال أمام طريقة غير ثيوقراطية لفهم المسيحيين ما يعنيه أن يكونوا مواطنين في مجتمع تعددي"

بالنسبة لبايدن، "لقد كان جهدًا دقيقًا وصريحًا لإظهار رؤية مختلفة للطريقة التي يمكن للمسيحي أن يتخيل بها نفسه كجزء من أمريكا المتنوعة، والتي يتم تحديدها من خلال هذه الأشياء المشتركة للحب، بدلًا من الكراهية والخوف أو الإقصاء ".

بينما ضاعف الكاثوليك المحافظون سياسة الإجهاض والحرية الدينية على مدار السنوات الأربع الماضية، فإن أولويات سياسة بايدن تعكس أولويات البابا فرانسيس، الذي سعى لتحويل انتباه الكنيسة من السياسة الجنسية إلى قضايا مثل حماية البيئة والفقر والهجرة.

في أول يوم له في منصبه، أعاد السيد بايدن التزام الولايات المتحدة باتفاقية باريس للمناخ، وهي الاتفاقية الدولية المصممة لتجنب ظاهرة الاحتباس الحراري. إنهاء الحظر المفروض على السفر من البلدان ذات الأغلبية المسلمة والدول الأفريقية؛ وأوقف البناء على الجدار الحدودي. إن دعم بايدن لحقوق الإجهاض يسبب بالفعل توترًا في الكنيسة الكاثوليكية. حتى قبل انتهاء حفل الافتتاح.

أصدر رئيس الأساقفة خوسيه إتش جوميز من لوس أنجلوس، رئيس مؤتمر الولايات المتحدة للأساقفة الكاثوليك، بيانًا موسعًا ينتقد بايدن لسياساته "التي من شأنها تعزيز الشرور الأخلاقية"، لا سيما "في مجالات الإجهاض ومنع الحمل والزواج والجنس. " ورد الكاردينال بلاس جي كيبيش من شيكاغو، المعروف بتوافقه مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للبابا فرانسيس، على تويتر، واصفًا البيان بأنه غير مسبوق و "غير مدروس".

قال ديريك هاركينز، الذي قاد التوعية بين الأديان في اللجنة الوطنية الديمقراطية في الدورة الماضية، إن أولويات بايدن تعكس القيم التي دفع بها الزعماء الدينيين التقدميين، والتي حفزت الكثيرين على التحدث باسمه خلال الحملة. وقال إن هناك إحساسًا بالتآزر الأخلاقي لدى اليسار، ليس فقط بين المسيحيين التقدميين ولكن أيضًا بين الإنسانيين والمسلمين واليهود والسيخ وطيف التقاليد الدينية. وقال إن العمل الآن "لديه فرصة في أن يكتسب قوة جذب. أنا متفائل جدا بشأن ما يمكن أن يحدث"

تحتل الحركة المسيحية الشعبية التقدمية مركز الصدارة في ولاية بايدن في واشنطن.

على عكس ما قبل أربع سنوات، عندما كان العديد من المشاركين في صلاة ما بعد التنصيب من الإنجيليين المحافظين أو الدعاة لإنجيل الرخاء، تضمنت خدمة الخميس لهذا العام مجموعة واسعة من التقدميين الدينيين، بما في ذلك اثنان من رجال الدين المتحولين جنسيًا. صلى الحاخام شارون بروس من إيكار، وهي جالية يهودية في لوس أنجلوس، من أجل مجيء أمريكا الجديدة، واحدة "مبنية على الحب، متجذرة في العدالة ومدفوعة بخيالنا الأخلاقي".

وقام القس ويليام جيه باربر الثاني، رئيس حملة الفقراء، بوعظ بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس وتحداه بشكل مباشر لمتابعة إعادة الإعمار الثالثة، بعد عقود من عصر الحقوق المدنية. وحثهم على معالجة "المظالم المتشابكة للعنصرية النظامية، والفقر، والدمار البيئي والحرمان من الرعاية الصحية، واقتصاد الحرب، والرواية الأخلاقية الزائفة للقومية الدينية". وأوضح في مقابلة أن المسيح علم أن الأمة يحكم عليها من خلال معاملتها لأضعف هؤلاء، الفقراء والجوعى والمرضى والمهاجرون. وقال:"آلام الولادة تتطلب شيئًا واحدًا: الدفع. هذا ما يجب على الحركة أن تفعله".

بالنسبة للعديد من المؤمنين، فإن التحول في المسيحية للرئاسة أمر شخصي بالفعل. عشية تنصيبه، قاد بايدن الأمة في حفل تأبين في المركز التجاري لضحايا جائحة فيروس كورونا. وقد تبنى موقف قسيس، كما أشارت ميشيل أمي رييس، نائبة رئيس الجمعية الآسيوية المسيحية التعاونية، وهي مجموعة بدأت العام الماضي لمكافحة العنصرية المعادية لآسيا التي تتصاعد مع الوباء. قالت: "هذا موقف كتابي بعمق، حزن على أولئك الذين يحزنون".