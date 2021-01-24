رابط تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443 مواعيد التسجيل عبر موقع noor.moe.gov.sa

ننشر رابط تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443 لولي الأمر بعد أن تم إصدار التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم من جانب وزارة التعليم عام، ومن المقرر أن يبدأ العام الدراس الجديد لعام1443هـ يوم الأحد بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 29 أغسطس 2021م.

ونظراً لأهمية التهيئة والاستعداد المُبكر لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور بالصف الأول الابتدائي، وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم في المدارس، فقد أصدرت الوزارة بالتعميم فترات التسجيل في نظام نور أو مواعيد تسجيل الطلاب في الصف الأول 1443هـ، وأعمار الطلاب وشروط القبول، ومن له صلاحية التسجيل في نظام نور برقم الهوية 1442هـ، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط نظام نور للتسجيل الرسمي.

تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية تعميم تنظيم التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ بمشيئة الله تعالى، وقد أكدت على ضرورة اعتماد العمل بالتعميم الجديد وبما ورد في دليل القبول والتسجيل وإبلاغه لكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية “تحفيظ القرآن ومعاهد وبرامج التربية الخاصة”، والمدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية.

ويسعى أولياء الأمور في الوقت الحالي للتعرف على مواعيد تسجيل الطلاب أو فترات التسجيل في نظام نور 1442، ومن له الحق في التسجيل وفق الصلاحيات التي منحها له نظام نور التعليمي، والتعرف على خطوات التسجيل في نظام نور المركزي لولي الأمر أو للطلاب المستجدين، حيث يتم إرفاق كافة الأمور التي تتعلق بعملية تسجيل طالب جديد في نظام نور عبر موقع ثقفني.

م الفئات وأنواع المدارس من إلى 1 التسجيل للطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي تجري بها المفاضلة 11 جمادي الأولى 1442هـ 24 يناير 2021م 24 جمادي الأخرة 1442هـ 6 فبراير 2021م 2 إجراء المفاضلة في المدارس للطلاب المُسجلين في نظام نور 1442 25 جمادي الأخرة 1442هـ 7 فبراير 2021م 13 رجب 1442هـ 25 فبراير 2021م 3 تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية 11 جمادي الثاني 1442هـ 24 يناير 2021م يستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م ↓ 4 تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي لا يتم بها مُفاضلة 14 رجب 1442هـ 26 فبراير 2021م 5 تسجيل الطلاب غير السعوديين ممن يعاملون معاملة السعوديين وهم: أبناء أفراد القبائل النازحة والتركستان والبلوش، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أبناء الجالية اليمنية، أبناء الدبلوماسيين. 14 شعبان 1442هـ 27 مارس 2021م 6 الطلاب غير السعوديين ممن يخضعون للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم بالقطاع الحكومي 5 رمضان 1442هـ 17 أبريل 2021م 7 الطلاب غير السعوديين ممن يخضعون للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم بالقطاع الخاص 19 رمضان 1442هـ 1 مايو 2021م 8 تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لكافة الجنسيات وفي كافة المدارس 4 شوال 1442هـ 16 مايو 2021م 9 تسجيل خريجي روضات المدارس الأجنبية والأهلية التي تطبق البرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 7 محرم 1443هـ 15 أغسطس 2021م

مواعيد التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدينرابط نظام نور 1442 للتسجيل

يتم التسجيل في نظام نور 1442 عن طريق قائد المدرسة أو من خلال حساب نظام نور لولي الأمر 1442، حيث يتم الدخول بحساب ولي الأمر عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة (اسم المستخدم – كلمة السر) ورمز التحقق، ومن ثم تسجيل طالب جديد واتباع الخطوات الموضحة بالفيديو المرفق بالمقال، ويمكنكم الدخول إلى نظام نور من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

نظام نور بالهوية فقط (noorresults). رابط نظام نور الموحد (noor.moe.gov.sa).

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور

من يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور لولي أمر جديد أو تسجيل طالب جديد في نظام نور المركزي 1442هـ، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ومن يرغب في التسجيل في الصف الأول الابتدائي للطلاب والطالات المستجدين والمستجدات أو تسجيل طالب جديد في نظام نور 1442 يمكنه ذلك وفق الموعد المحدد له رسمياً كما هو موضحاً الجدول المرفق، كما يمكنكم دخول موقع نور من خلال اتباع رابط تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443 الرسمي المرفق.