“ميعاد” تسجيل الطلاب المستجدين 1443 / تسجيل طالب مستجد عبر نظام نور حساب ولي الأمر

بدأت عمليات البحث تتزايد من قبل الكثير من أولياء الأمور وذلك تزامنا مع بداية فتح باب تسجيل الطلاب المستجدين 1443، حيث يستعد نظام نور مع بداية مطلع الغد الأحد 1442/6/11 استقبال تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443، ويستمر قبول تسجيل الصف الأول الابتدائي حتى 1443/2/19هـ، ونحن من هذا المنطلق نقوم بسرد عليكم كافة التفاصيل المتعلقة بـ الـتسجيل في نظام نور حساب حساب ولي الأمر.تسجيل الطلاب المستجدين 1443
وقد شددت وزارة التعليم السعودية على جميع الإدارات التعليمية على مستوي كافة المحافظات بتنظيم حركة تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443، استعداد لقبول تسجيل الصف الأول الابتدائي في المدارس .
وكما هو معروف أن عمر الطفل هو يعد من أولي الشروط الهامة لقبوله في تسجيل اول ابتدائي، ومن هنا حددت الوزارة من جهتها سن القبول والتسجيل وينص كالتالي:
- يتم قبول تسجيل طالب مستجد تجاوز عمر 6 سنوات من مواليد 1436.
- يتم موافقة قبول الطالب الذي لم يبلغ سنوات 6 دخول بحب اقصي بـ 3 أشهر فقط أي بفارق 90 يوماً.
- وفي حال أن لم يتجاوز الطفل عمر 5 سنوات يجب أن يلتحق الطفل بالروضة اولا ثم يقوم في تسجيل أولي أبتدائي في العام التالي.
طريقة التسجيل في نظام نور 1443
وفيما يخص خطوات تسجيل طالب جديد يجب أولاً الدخول الى الموقع الالكتروني لنظام نور عبر هذا الرابط.
- ثم قم بإدخال الاسم وكلمة المرور الخاص بك.
- سيتم تحويلك مباشرة على موقع نظام نور الاليكتروني ثم ستفتح أمامك صفحة ولي الأمر لتبدأ تسجيل الطالب.
- قم بإدخال رقم هويتك.
- ثم عليك باتباع كافة الخطوات الظاهرة أمامك حتى تتمكن من تسجيل طالب جديد.
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