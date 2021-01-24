“ميعاد” تسجيل الطلاب المستجدين 1443 / تسجيل طالب مستجد عبر نظام نور حساب ولي الأمر

بدأت عمليات البحث تتزايد من قبل الكثير من أولياء الأمور وذلك تزامنا مع بداية فتح باب تسجيل الطلاب المستجدين 1443، حيث يستعد نظام نور مع بداية مطلع الغد الأحد 1442/6/11 استقبال تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443، ويستمر قبول تسجيل الصف الأول الابتدائي حتى 1443/2/19هـ، ونحن من هذا المنطلق نقوم بسرد عليكم كافة التفاصيل المتعلقة بـ الـتسجيل في نظام نور حساب حساب ولي الأمر.

تسجيل الطلاب المستجدين 1443

وقد شددت وزارة التعليم السعودية على جميع الإدارات التعليمية على مستوي كافة المحافظات بتنظيم حركة تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443، استعداد لقبول تسجيل الصف الأول الابتدائي في المدارس .